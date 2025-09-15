Ричмонд
Райт: США пока неспособны отказаться от закупок обогащённого урана из России

Соединённые Штаты пока неспособны полностью прекратить закупки обогащённого урана из России. Об этом заявил глава Минэнерго страны Крис Райт в ходе ежегодной конференции МАГАТЭ в Вене.

Источник: Life.ru

«Мы приближаемся к моменту — и пока ещё не достигли его — когда больше не будем использовать обогащённый российский уран», — сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Райт добавил, что власти США ожидают, что потребление урана в стране вырастет. Это произойдёт как благодаря крупным реакторам, так и за счёт малых модульных реакторов. По его словам, стране необходимы значительные объёмы внутреннего производства урана и обогатительных мощностей.

В начале августа президент США Дональд Трамп заявлял, что не располагает данными об импорте урана и удобрений из России. В ходе пресс-конференции корреспонденты спросили республиканца о публикациях, в которых Нью-Дели указывает на текущие закупки этих товаров Соединёнными Штатами. Глава Белого дома ответил, что ему ничего об этом не известно. По его словам, он должен разобраться в ситуации и после вернуться к обсуждению этого вопроса.

