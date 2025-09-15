Райт: США пока неспособны отказаться от закупок обогащённого урана из России

В начале августа президент США Дональд Трамп заявлял, что не располагает данными об импорте урана и удобрений из России. В ходе пресс-конференции корреспонденты спросили республиканца о публикациях, в которых Нью-Дели указывает на текущие закупки этих товаров Соединёнными Штатами. Глава Белого дома ответил, что ему ничего об этом не известно. По его словам, он должен разобраться в ситуации и после вернуться к обсуждению этого вопроса.