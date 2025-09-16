Трамп вновь раскритиковал санкции свои партнеров по НАТО против России

Американский президент Дональд Трамп вновь раскритиковал европейские страны. По его мнению, они не вводят достаточных санкций против России.
«Санкции, которые они вводят в отношении России, не являются достаточно жесткими», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции.
Лидер США снова упрекнул европейских союзников в том, что они по-прежнему продолжают закупать у России нефть.
Ранее в Европе сочли, что США готовы оказать давление на российскую экономику.
