Трамп намерен подписать меморандум о мерах против преступности в Мемфисе

Президент США Дональд Трамп намерен подписать меморандум о мерах против преступности в Мемфисе с задействованием нацгвардии. Об этом 15 сентября он сообщил журналистам в Овальном кабинете в Белом доме.

Источник: Reuters

«Сегодня я подписываю президентский меморандум о создании рабочей группы по обеспечению безопасности в Мемфисе. Это очень важно в связи с преступностью, которую мы наблюдаем не только в Мемфисе, но и во многих других городах нашей страны», — отметил Трамп.

По его словам, решение проблемы с преступностью в Мемфисе будет решаться по примеру Вашингтона.

«В усилиях будут задействованы национальная гвардия, а также [Федеральное бюро расследований] ФБР, управление по борьбе с наркотиками [ATF], служба расследований министерства внутренней безопасности, служба маршалов США и другие структуры, помимо прокуроров», — подчеркнул американский лидер.

Ранее, 14 сентября, Трамп заявил о снижении уровня преступности в Мемфисе благодаря работе ФБР. Президент уточнил, что показатели преступности, с которыми начинали работу представители ведомств, были «совершенно ужасными». Та же ситуация, по его словам, наблюдалась в Чикаго и Лос-Анджелесе, однако он заверил, что настоящая работа по снижению преступности только началась.

