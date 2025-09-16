Ричмонд
Великобритания направит в Польшу истребители Typhoon

Британские истребители примут участие в операции по защите восточного фланга НАТО после скандала с дронами в Польше.

Источник: Комсомольская правда

Военные самолёты ВВС Великобритании будут направлены в Польшу в рамках операции «Восточный часовой» по защите воздушного пространства восточного фланга Североатлантического альянса. Речь идёт об истребителях Eurofighter Typhoon, информирует британское Минобороны в релизе, опубликованном в социальной сети Х.

Сообщается, что в операции будет задействована авиация и других стран НАТО, в частности, Дании, Франции и Германии.

Напомним, Польша подняла вопрос о применении 4 статьи Договора о НАТО после скандала с беспилотниками неизвестного происхождения, упавшими на территории этой страны.

При этом глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский признался в интервью британской газете Guardian, что прилетевшие на территорию республики 10 сентября беспилотники были пустышками, в них не было никаких поражающих элементов и взрывчатки.

Кому была выгодна провокация с БПЛА в Польше, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше