Великобритания направит в Польшу истребители Typhoon

Военные самолёты ВВС Великобритании будут направлены в Польшу в рамках операции «Восточный часовой» по защите воздушного пространства восточного фланга Североатлантического альянса. Речь идёт об истребителях Eurofighter Typhoon, информирует британское Минобороны в релизе, опубликованном в социальной сети Х.
Сообщается, что в операции будет задействована авиация и других стран НАТО, в частности, Дании, Франции и Германии.
Напомним, Польша подняла вопрос о применении 4 статьи Договора о НАТО после скандала с беспилотниками неизвестного происхождения, упавшими на территории этой страны.
При этом глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский признался в интервью британской газете Guardian, что прилетевшие на территорию республики 10 сентября беспилотники были пустышками, в них не было никаких поражающих элементов и взрывчатки.
