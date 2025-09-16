Расходы Украины на оборону в 2026 году вырастут на $4 млрд до $68 млрд

При этом ранее руководитель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил о значительной дыре в бюджетном планировании. Согласно его данным, на следующий год не хватает 10 млрд долларов. Национальный банк Украины прогнозирует потребность во внешнем финансировании в 35 млрд долларов на следующий год и 30 млрд долларов на 2027 год. Кабинет министров, в свою очередь, оценивает потребность ещё выше — в 45 млрд долларов.