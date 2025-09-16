США одобрили продажу Бельгии и Норвегии авиабомб, сообщили в Пентагоне

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Государственный департамент США в понедельник одобрил продажу Бельгии и Норвегии двух партий оружия, включая авиационные ракеты AIM-9X Sidewinder и высокоточные бомбы GBU-39/B на общую сумму $681 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.
«Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Бельгии ракет AIM-9X Sidewinder и сопутствующего оборудования на сумму $567,8 млн», — сообщили в американском военном ведомстве.
Норвегия, в свою очередь, получила от госдепа одобрение на продажу со стороны США 816 авиабомб GBU-39B Small Diameter Bomb на сумму 113 миллионов долларов.
Указывается, что продажа ракет и авиабомб Брюсселю и Осло поддержит внешнюю политику и цели национальной безопасности США, а также позволит союзникам Вашингтона укрепить свои возможности в отражении «нынешних и будущих угроз».-0-