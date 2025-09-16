Рябков: РФ и США постараются провести встречу по раздражителям до конца осени

Москва и Вашингтон намерены провести очередную встречу по вопросам, вызывающим напряженность в отношениях, до конца осени. Как сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, стороны планируют организовать такое мероприятие в ближайшие месяцы.
«Если говорить о временных рамках, то мы ориентируемся на осень. Надеемся провести встречу до конца этого сезона», — подчеркнул Рябков.
Накануне в посольстве США сообщили о готовности к консультациям с Россией по раздражителям.
