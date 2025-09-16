Ричмонд
Еще четыре страны Европы присоединятся к операции НАТО «Восточный часовой»

Великобритания, Италия, Швеция и Испания присоединятся к операции НАТО Eastern Sentry («Восточный часовой»).

Великобритания, Италия, Швеция и Испания присоединятся к операции НАТО Eastern Sentry («Восточный часовой»). Она направлена на укрепление восточного фланга Североатлантического альянса, сообщил сайт организации.

В сообщении указывается, что четыре немецких истребителя Eurofighter уже приведены в состояние повышенной готовности. Также в воскресенье, 14 сентября, в Польшу прибыли три вертолета из Чехии.

«Испания и Великобритания в ближайшее время объявят о своей поддержке операции. Италия и Швеция также дали понять, что приняли решение содействовать ее проведению», — говорится в публикации.

Напомним, 12 сентября генсек НАТО Марк Рютте объявил о начале операции «Восточный часовой». На ее проведение страны НАТО решились после инцидента с дронами в Польше.

Ранее сообщалось, что дрон сбили над правительственными зданиями Польши.

