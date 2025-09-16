Кого не заберут в армию осенью 2025? Полный гид по отсрочкам и новым правилам осеннего призыва

Б1 — лёгкие заболевания или физические отклонения, которые не препятствуют службе в определённых подразделениях, таких как пограничные войска или войска специального назначения;Б2 — охватывает незначительные проблемы со здоровьем, которые могут ограничивать службу в войсках с высокой физической нагрузкой, но всё же позволяют служить, например, в инженерных или ракетных войсках;Б3 — относится к умеренным проблемам со здоровьем, которые исключают возможность службы в боевых подразделениях и накладывают ограничения на физические нагрузки и работу в условиях повышенного риска;Б4 — характеризуется заметными проблемами со здоровьем, позволяющими службу лишь с минимальными физическими нагрузками, как, например, в радиотехнических или войсках связи.