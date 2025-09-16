Ахмед Дудаев считает, что Пугачёва оскорбила память военных, погибших в Чечне

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «жалким пустословием» высказывания Пугачёвой о Джохаре Дудаеве. Он подчеркнул, что певцам не стоит рассуждать о самом тяжёлом периоде для чеченского народа. Кадыров отмечал, что генеральские амбиции, позёрство и пренебрежение проблемами со стороны Дудаева привели к росту бандитизма и упадку в регионе. Он призвал Пугачёву воздержаться от подобных заявлений, чтобы не провоцировать целый народ.