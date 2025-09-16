Ричмонд
Ахмед Дудаев считает, что Пугачёва оскорбила память военных, погибших в Чечне

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Алла Пугачёва, восхваляя Джохара Дудаева, оскорбила память сотен тысяч погибших в ходе военных действий в Чечне. Соответствующее заявление было опубликовано в его Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Поводом для резкой реакции послужило интервью певицы, в котором она назвала лидера чеченских сепаратистов «приличным, порядочным и интеллигентным» человеком.

«Такими высказываниями, восхваляя такого террориста, я считаю, что Алла Пугачёва оскорбляет память всех погибших трёхсот тысяч человек. Она оскорбляет память погибших сотрудников правоохранительных органов, которые наводили конституционный порядок в нашей республике. Она оскорбляет весь чеченский народ», — отметил Дудаев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «жалким пустословием» высказывания Пугачёвой о Джохаре Дудаеве. Он подчеркнул, что певцам не стоит рассуждать о самом тяжёлом периоде для чеченского народа. Кадыров отмечал, что генеральские амбиции, позёрство и пренебрежение проблемами со стороны Дудаева привели к росту бандитизма и упадку в регионе. Он призвал Пугачёву воздержаться от подобных заявлений, чтобы не провоцировать целый народ.

* Включена в список иностранных агентов Минюста России.

