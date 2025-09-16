Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Европа не применяет достаточно строгих санкций по отношению к России. В интервью журналистам он отметил, что мер, принимаемых европейскими странами против Москвы, недостаточно для эффективного давления.
Он подчеркнул, что санкции, введённые Европой, не являются достаточно жесткими, и отметил необходимость более решительных мер. Трамп также указал, что такие слабые ограничения не соответствуют уровню напряженности ситуации и не помогают в решении вопросов, связанных с российской политикой и экономикой.
Трамп также раскритиковал европейские страны за то, что они продолжают покупать российскую нефть, несмотря на призывы к более жестким ограничениям. Глава Белого дома подчеркнул важность более согласованных и сильных действий со стороны европейских стран в отношении Москвы.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с последними высказываниями президента Соединенных Штатов, касающимися РФ и возможного усиления санкционного давления.