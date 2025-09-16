Посол Бабич: Сербия не введет визы для россиян из-за давления ЕС

Посол Сербии в России Момчило Бабич сообщил, что страна не планирует вводить визы для граждан России из-за давления со стороны Евросоюза. Об этом он рассказал агентству ТАСС.
Весной текущего года в СМИ появилась информация о том, что Сербия намеревается привести свою визовую политику в соответствие с требованиями ЕС к концу 2026 года. На данный момент республика уже ввела визовые требования для граждан Омана, Кувейта, Монголии и Катара.
«Я надеюсь, что до 2027 года никаких визовых изменений не произойдёт. Мне неизвестно о планах правительства Сербии по введению виз. Более того, я уверен, что подобные намерения отсутствуют», — заявил посол.