МИД Узбекистана выразил протест после нападения на граждан республики в России

Министерство иностранных дел Узбекистана выразило протест после нападения на граждан страны в столице Приморского края, Владивостоке. Об этом сообщил в понедельник, 15 сентября, генеральный консул республики Юсуп Кабулжанов.
— От имени наших граждан подано заявление в Управление внутренних дел Владивостока, направлены ноты в представительство МИД РФ и региональную прокуратуру о необходимости принятия соответствующих мер по этому вопросу, — написал он в Telegram-канале.
Советник министра экологии, экс-депутат законодательной палаты Узбекистана Расул Кушербаев ранее рассказал, что группа молодых российских граждан напала и оскорбила трудовых мигрантов из азиатской республики во Владивостоке. Он опубликовал три видео в Telegram-канале с конфликтами молодых людей и, предположительно, мигрантов.
На одном из роликов россияне пытаются избить таксиста. Нападения произошли 13 сентября. Кушербаев утверждает, что мигранты обратились в консульство, но им не оказали помощи.
В Московской области около 100 сторонников «Русской общины» провели рейд по дворам. На видео, которое опубликовано в Telegram-канале «Русской общины», показано, как группа мужчин в одном из жилых комплексов Люберец проходит по улицам.