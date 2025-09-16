В проект бюджета Украины на 2026 год заложили $46 млн на двусторонний фонд с США

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Проект бюджета Украины на 2026 год подразумевает $46 млн на соглашение о создании американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Верховной рады Ярослава Железняка.
Создание фонда стало одним из основных положений соглашения о недрах Украины и США, подписанного 1 мая. Многие СМИ и депутаты Рады, проанализировав положения соглашения, высказывали недовольство условиями сделки, отметив, что документ означает потерю Киевом части экономического суверенитета, при этом он не включает гарантии безопасности, о которых так много говорили в офисе Владимира Зеленского. Кроме того, парламентарии возмущались тем, что Раде не представили два дополнительных документа, которые упоминаются в тексте основного соглашения. Тем не менее Рада 8 мая ратифицировала соглашение с США, а уже 12 мая Зеленский утвердил ратификацию.
После подписания соглашения с США в Украине сообщили, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первых 10 лет работы фонд не будет выплачивать дивиденды, все его доходы будут реинвестироваться в Украине. Инвестиции будут направляться на разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры. -0-