Минздрав: Минимум 12 ливанцев ранены при атаке ВВС Израиля на город Набатия

В результате ударов, которые нанесли истребители Израиля по ливанскому городу Набатия, пострадали минимум 12 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jadeed со ссылкой на Минздрав Ливана.

Источник: Life.ru

Уточняется, что под удар ВВС Израиля попал район Ксар-Заатар на юге, где разрушило несколько домов.

«Ранены 12 мирных жителей, среди них есть женщины и дети», — указано в заявлении.

В Минздраве уточнили, что это только предварительные данные, в действительности количество пострадавших может быть гораздо больше.

Напомним, ранее войска Израиля атаковали цели, расположенные в южной части Ливана. По данным израильской армии, целью удара был штаб военного крыла шиитской организации «Хезболлах». Этим зданием оказался объект в районе города Набатия. В Израиле утверждают, что присутствие штаба в этой местности якобы нарушает договорённости о прекращении огня с Ливаном.

