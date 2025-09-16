Ахмед Дудаев: Алла Пугачева оскорбила память трехсот тысяч погибших в Чечне

Певица Алла Пугачёва, восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева, оскорбила память трехсот тысяч погибших в ходе военных кампаний в Чечне. Об этом заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Джохар Дудаев — это террорист, из-за преступных действий которого в Чеченской Республике погибло около трёхсот тысяч человек, десятки тысяч раненых, пропавших без вести», — сказал Дудаев в опубликованном в Telegram-канале видео.
Он отметил, что восхваление такой фигуры со стороны Пугачёвой оскорбляет память всех погибших, в том числе сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших конституционный порядок в республике, и унижает чувства всего чеченского народа.
Ранее с резкой критикой в адрес Пугачёвой выступил и глава Чечни Рамзан Кадыров. В своём заявлении он назвал её слова «жалким пустословием» артистки, которая «абсолютно не разбирается в теме».