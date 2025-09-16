Трамп исключил возможность новых ударов Израиля по Катару

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару. Об этом пишет ТАСС.
«Нетаньяху не будет наносить удары по Катару», — сказал американский лидер в ходе общения с журналистами в Белом доме. -0-
