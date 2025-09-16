Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп исключил возможность новых ударов Израиля по Катару

«Нетаньяху не будет наносить удары по Катару», — сказал американский лидер в ходе общения с журналистами в Белом доме.

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару. Об этом пишет ТАСС.

«Нетаньяху не будет наносить удары по Катару», — сказал американский лидер в ходе общения с журналистами в Белом доме. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше