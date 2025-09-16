Ричмонд
Европейская страна отказалась вводить визы для россиян, несмотря на давление Брюсселя

Власти Сербии не собираются вводить визовый режим для граждан России, несмотря на давление со стороны Европейского союза. Об этом сообщил ТАСС посол Сербии в Москве Момчило Бабич.

К слову, еще весной СМИ распространяли информацию, что Белград до конца 2026 года намерен полностью гармонизировать свою визу политику с Евросоюзом. Для этого республика уже ввела визы для обладателей паспортов Монголии, Катара, Кувейта и Омана.

«Я надеюсь, что до 2027 года никакие визы введены не будут. Мне неизвестно о том, чтобы правительство Сербии готовилось к этому. Более того, я уверен, что это неправда», — заявил посол.

Дипломат напомнил, что Сербию до сих пор не принимают в Евросоюз. Он также назвал Россию надежным союзником Сербии по сотрудничеству в энергетике и обороны.

Напомним, с 15 сентября для россиян вступил в силу безвизовый режим въезда в Китай.

