Пентагон: Госдеп США одобрил продажу Бельгии и Норвегии двух партий оружия

Государственный департамент США в понедельник санкционировал продажу Бельгии и Норвегии двух больших партий вооружения, включая авиационные ракеты AIM-9X Sidewinder и высокоточные бомбы GBU-39/B, общей стоимостью 681 миллион долларов, сообщил Пентагон.
Американские власти сообщили, что правительство Бельгии получит одобрение на приобретение ракет AIM-9X и сопутствующего оборудования на сумму около 568 миллионов долларов. Такой шаг, по их словам, позволяет укрепить оборонный потенциал страны и поддержать её возможности в сфере стратегической безопасности.
Также было одобрено вооружение Норвегии — продажа 816 авиабомб GBU-39B Small Diameter Bomb на сумму примерно 113 миллионов долларов. В американском ведомстве подчеркнули, что такие поставки способствуют развитию внешней политики США и помогают союзникам повысить свою боеспособность в условиях текущих и будущих угроз.
Ранее сообщалось, что армия США заказала у компании Lockheed Martin почти 2 тыс. ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) на сумму 9,8 млрд долларов.