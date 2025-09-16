Пентагон: Госдеп США одобрил продажу Бельгии и Норвегии двух партий оружия

Американские власти сообщили, что правительство Бельгии получит одобрение на приобретение ракет AIM-9X и сопутствующего оборудования на сумму около 568 миллионов долларов. Такой шаг, по их словам, позволяет укрепить оборонный потенциал страны и поддержать её возможности в сфере стратегической безопасности.