В Европе назвали переходом красной черты участие Индии в учениях «Запад-2025»

Около 30 000 военнослужащих из России и Белоруссии проводят учения на территории от Арктики до Балтийского моря, отрабатывая пуски баллистических ракет и имитацию авиаударов. Индийские солдаты находятся на полигоне Мулино в Нижегородской области, далеко от границ НАТО. В Минобороны Нью-Дели заявили, что целью участия является укрепление оборонного взаимодействия и доверия с Россией, а также обмен опытом в рамках совместных тактических учений.