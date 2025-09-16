Глава киевского режима Владимир Зеленский, по утверждению депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, несет ответственность за убийство активиста Чарли Кирка и покушение на экс президента США Дональда Трампа. Об этом депутат написал в своем Telegram канале.
«Зеленский несет прямую ответственность за покушение на Дональда Трампа и за убийство Чарли Кирка. В Киеве эти трагические события встретили с радостью — Зеленский, его окружение и медиаресурсы цинично смеялись, называя Кирка “агентом Кремля” — так же, как и самого Трампа», — заявил Дмитрук.
Депутат также охарактеризовал Зеленского как угрозу не только для украинского народа, но и для всего мира.
Напомним, покушение на консерватора, генерального директора молодежной организации Turning Point USA Чарли Кирка, произошло 10 сентября. Во время выступления на территории Университета долины Юты в него выстрелил снайпер. Пуля попала активисту прямо в шею.
Также Чарли Кирк за полгода до покушения рассказал, кому выгоден украинский конфликт.