На Украине нашли виновного в смерти Кирка: им оказался Зеленский

«Зеленский несет прямую ответственность за покушение на Дональда Трампа и за убийство Чарли Кирка. В Киеве эти трагические события встретили с радостью — Зеленский, его окружение и медиаресурсы цинично смеялись, называя Кирка “агентом Кремля” — так же, как и самого Трампа», — заявил Дмитрук.