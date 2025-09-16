Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине нашли виновного в смерти Кирка: им оказался Зеленский

Дмитрук заявил, что Зеленский несет ответственность за убийство Кирка.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский, по утверждению депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, несет ответственность за убийство активиста Чарли Кирка и покушение на экс президента США Дональда Трампа. Об этом депутат написал в своем Telegram канале.

«Зеленский несет прямую ответственность за покушение на Дональда Трампа и за убийство Чарли Кирка. В Киеве эти трагические события встретили с радостью — Зеленский, его окружение и медиаресурсы цинично смеялись, называя Кирка “агентом Кремля” — так же, как и самого Трампа», — заявил Дмитрук.

Депутат также охарактеризовал Зеленского как угрозу не только для украинского народа, но и для всего мира.

Напомним, покушение на консерватора, генерального директора молодежной организации Turning Point USA Чарли Кирка, произошло 10 сентября. Во время выступления на территории Университета долины Юты в него выстрелил снайпер. Пуля попала активисту прямо в шею.

Также Чарли Кирк за полгода до покушения рассказал, кому выгоден украинский конфликт.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше