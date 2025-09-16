Израиль начал наступление на Газу, пишут СМИ

Израильский премьер 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио «Галей ЦАХАЛ», операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.