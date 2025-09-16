Израиль начал наступление на Газу, пишут СМИ

«Израильские военные начали наземное наступление в понедельник, чтобы оккупировать город Газа», — говорится в сообщении.
Там также утверждается, что в понедельник вечером ВВС еврейского государства нанесли массированные авиаудары по Газе. Вскоре после этого в город вошли израильские танки.
При этом, по данным портала, начальник генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир, главы разведслужбы «Моссад», Службы общей безопасности и военной разведки советовали премьер-министру Беньямину Нетаньяху воздержаться от операции. Они предупредили, что наступление может:
Ранее Нетаньяху призвал население города Газа покинуть его, анонсировав мощное наземное наступление.
Операция «Колесницы Гидеона — 2»
Израильский премьер 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио «Галей ЦАХАЛ», операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
В начале прошлого месяца премьер-министр заявлял о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы «обеспечить периметр безопасности». По его словам, позднее Тель-Авив передаст его под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней с последующим переходом к полному прекращению конфликта.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.