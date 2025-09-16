Трамп заявил о прекращении ударов Израиля по территории Катара

Ранее, 9 сентября, Израиль уже наносил авиаудары по Дохе, объясняя это необходимостью ликвидировать лидеров ХАМАС, которые, по утверждению Тель-Авива, находились в Катаре на переговорах по инициативе США о прекращении огня. В результате ударов, по данным катарских властей, пострадали жилые дома и мирные жители, после чего Катар объявил о создании юридической группы для подготовки правового ответа и выразил надежду на практические шаги со стороны США.