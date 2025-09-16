Министр обороны Италии заявил о неготовности страны к любому нападению

Глава итальянского Минобороны Гвидо Крозетто заявил, что Италия не находится в состоянии готовности к возможному нападению со стороны любой другой страны. Он подчеркнул, что эта проблема существует уже длительное время и о ней неоднократно говорил ранее, сообщает газета il Fatto Quotidiano.