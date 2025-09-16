Министр обороны Италии заявил о неготовности страны к любому нападению

Глава итальянского Минобороны Гвидо Крозетто заявил, что Италия не находится в состоянии готовности к возможному нападению со стороны любой другой страны. Он подчеркнул, что эта проблема существует уже длительное время и о ней неоднократно говорил ранее, сообщает газета il Fatto Quotidiano.
Министр отметил, что причиной такого положения дел стала недостаточная инвестиционная активность страны в оборонный сектор за последние десятилетия. По его словам, текущая ситуация требует значительных усилий и времени для исправления, и ожидаемый результат не достигнется за короткий срок.
Крозетто подчеркнул, что двадцатилетние промахи в сфере обороны не могут быть компенсированы за один или два года. Он подчеркнул важность долгосрочной стратегии и необходимости повышения оборонных расходов для обеспечения безопасности Италии в будущем.
Ранее сообщалось, что итальянские власти решили включить мост на Сицилию в военные расходы Североатлантического альянса. Стоимость проекта составляет свыше 13 миллиардов евро.