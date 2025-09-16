Трамп может признать террористическим движение Антифа после убийства Кирка

Ранее глава ФБР Кэш Патель сообщил о новых доказательствах, подтверждающих причастность подозреваемого Тайлера Робинсона к убийству Кирка. Он объяснил, что результаты генетической экспертизы показали совпадение ДНК, найденной на полотенце, в котором была обернута винтовка, и на отвертке, обнаруженной на крыше здания, откуда велась стрельба, с ДНК Робинсона. 22-летний мужчина был задержан по наводке члена своей семьи. Сам подозреваемый отказывается признавать свои вину и не идёт на сотрудничество со следствием.