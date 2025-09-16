Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп может признать террористическим движение Антифа после убийства Кирка

Президент США Дональд Трамп заявил, что может признать движение «Антифа» террористической организацией после убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Республиканец отметил, что сделает это при условии, если американцы поддержат такую инициативу.

Источник: Life.ru

«Что ж, я бы это сделал, если у меня будет общественная поддержка», — сказал Трамп в беседе с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос о возможности признания «Антифа» террористической организацией.

Ранее глава ФБР Кэш Патель сообщил о новых доказательствах, подтверждающих причастность подозреваемого Тайлера Робинсона к убийству Кирка. Он объяснил, что результаты генетической экспертизы показали совпадение ДНК, найденной на полотенце, в котором была обернута винтовка, и на отвертке, обнаруженной на крыше здания, откуда велась стрельба, с ДНК Робинсона. 22-летний мужчина был задержан по наводке члена своей семьи. Сам подозреваемый отказывается признавать свои вину и не идёт на сотрудничество со следствием.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше