Израиль начал наступление на сектор Газа

Ранее израильские войска ударили с истребителей по целям на юге Ливана. Израильская армия сообщила, что их целью стал штаб военного крыла шиитской группы «Хезболлах». В результате ударов по городу Набатия пострадали не менее 12 человек, среди которых женщина и дети.