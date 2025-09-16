Израиль начал наступление на сектор Газа

«Израильские военные начали наземное наступление в понедельник, чтобы оккупировать город Газа», — говорится в сообщении.
Ранее израильские войска ударили с истребителей по целям на юге Ливана. Израильская армия сообщила, что их целью стал штаб военного крыла шиитской группы «Хезболлах». В результате ударов по городу Набатия пострадали не менее 12 человек, среди которых женщина и дети.
