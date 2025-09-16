«Сейчас на Западе единственная идеология — это русофобия. Вот она на это и работает. Своей карьерой она обязана тем, кто продвигает эту повестку. Ничего хорошего от нее в ООН ждать не приходится. Однако, крупных трудностей Бербок, я думаю, создать на не сможет — Запад уже и так ввел все возможные санкции», — сказал в комментарии aif.ru Игорь Никулин.
Анналена Бербок заняла пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Четыре года до этого, в период с 2021 по 2025 год, она возглавляла Министерство иностранных дел Германии. На предыдущей должности немецкий политик приобрела известность из-за своих резонансных милитаристских заявлений и абсолютной поддержке Украины во всех вопросах.
В новой должности Бербок будет руководить планарными заседаниями, следить за соблюдением регламента, формировать повестку дня Генассамблеи ООН.