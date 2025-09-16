Эксперт ООН Никулин сказал, кому обязана Бербок карьерой в организации

«Сейчас на Западе единственная идеология — это русофобия. Вот она на это и работает. Своей карьерой она обязана тем, кто продвигает эту повестку. Ничего хорошего от нее в ООН ждать не приходится. Однако, крупных трудностей Бербок, я думаю, создать на не сможет — Запад уже и так ввел все возможные санкции», — сказал в комментарии aif.ru Игорь Никулин.