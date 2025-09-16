Ричмонд
Союзник Израиля поддержал военную операцию по захвату Газы

Соединенные Штаты Америки поддерживают военную операцию Израиля в городе Газа.

Соединенные Штаты Америки поддерживают военную операцию Израиля в городе Газа. Об этом государственный секретарь США Марко Рубио проинформировал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает портал Axios.

Вместе с тем Вашингтон надеется, что Израиль сможет реализовать свой план достаточно быстро.

«Рубио заявил Нетаньяху, что администрация Трампа поддерживает наземную операцию, но хочет ее быстрой реализации», — пишет портал со ссылкой на израильских чиновников.

Ранее сообщалось, что Израиль начал масштабное наземное наступление на город Газа.

В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
