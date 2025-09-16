К борьбе с преступностью в Мемфисе привлекут Нацгвардию штата Теннесси

Ранее Дональд Трамп пообещал восстановить порядок в Мемфисе с привлечением сил Национальной гвардии и армейских подразделений в случае необходимости. Также он выразил беспокойство высоким уровнем преступности в Сент-Луисе и Чикаго, которые, по словам президента, могут быть потеряны для страны из-за стремительно растущего уровня насилия.