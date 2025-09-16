Трамп: Нетаньяху не предупреждал о планах нанести удар по Катару

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не планирует осуществлять удары по Катару.
В ходе общения с журналистами в Белом доме он подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не намерен наносить новые удары.
Кроме того, Трамп опроверг информацию, опубликованную порталом Axios, согласно которой израильский лидер якобы проинформировал его о планах нанести удар по резиденции палестинского движения ХАМАС в Дохе. Глава Белого дома подтвердил, что таких сообщений от Нетаньяху он не получал.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп был недоволен ударом Израиля по Катару, поскольку эта атака не соответствует интересам Вашингтона.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше