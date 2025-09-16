Трамп: Нетаньяху не предупреждал о планах нанести удар по Катару

Кроме того, Трамп опроверг информацию, опубликованную порталом Axios, согласно которой израильский лидер якобы проинформировал его о планах нанести удар по резиденции палестинского движения ХАМАС в Дохе. Глава Белого дома подтвердил, что таких сообщений от Нетаньяху он не получал.