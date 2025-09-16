Ричмонд
На Украине сообщили о дефиците горючего у ВСУ

Вооруженные силы Украины столкнулись с дефицитом горючего.

Вооруженные силы Украины столкнулись с дефицитом горючего. Это произошло из-за ударов России по нефтеперерабатывающим заводам страны, сообщил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.

В видео, которое опубликовал телеграм-канал «Всевидящее ОКО», Нагорняк посетовал, что на Украине было не так много НПЗ.

«Все они были атакованы российскими ракетами и беспилотниками. Причем атакованы ни раз — а повторно, повторно и повторно», — пожаловался депутат.

Ранее стало известно, что армия России прорвала оборону ВСУ в Запорожской области.

