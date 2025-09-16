Ричмонд
Участник СВО Вылцан победил на дополнительных выборах депутата Брянской облдумы

Кандидат от партии «Единая Россия» Евгений Вылцан, участник специальной военной операции (СВО), выиграл дополнительные выборы в Брянской областной думе по Климовскому округу. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

Источник: Life.ru

«Избирательная комиссия Брянской области подтвердила общие результаты выборов. Избранным депутатом признан Вылцан Евгений Владимирович», — отмечается в официальном сообщении комиссии.

Вылцан окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. Участник спецоперации является кавалером трёх орденов Мужества. В комиссии добавили, что он получил 57,68% голосов избирателей при явке на выборах депутата 63,40%.

Напомним, что на выборах губернатора в Брянской области победил действующий глава региона Александр Богомаз. Он набрал 78,78% голосов избирателей по итогам подсчёта.

