Депутат Рады Нагорняк: У Киева возник дефицит горючего из-за ударов РФ по НПЗ

Из-за точечных ударов России по нефтеперерабатывающим заводам Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой топлива. Об этом сообщил Сергей Нагорняк, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ.
«Разумеется, у нас на Украине не так много нефте-перерабатывающих заводов, и все они были атакованы российскими ракетами и беспилотниками. Причем атакованы ни раз — а повторно, повторно и повторно», — заявил депутат Рады. Видеоролик с его заявлением опубликован в украинском Telegram-канале «Всевидящее ОКО».
Накануне Нардеп Нагорняк заявил, что ремонт на Трипольской ТЭС пошел насмарку.
Напомним, вооружённые силы России за последние сутки нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемые украинскими военными. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.