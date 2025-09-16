В Госдепе США заявили о поддержке операции Израиля в Газе

Кроме того, израильские войска атаковали цели, расположенные в южной части Ливана. Как утверждают в пресс-службе Армии обороны Израиля, целью удара был штаб военного крыла шиитской организации «Хезболлах». Ранены 12 мирных жителей, среди них есть женщины и дети. Уточняется, что под удар ВВС Израиля попал район Ксар-Заатар на юге, где разрушило несколько домов.