Рябков: шансы на встречу Лаврова и Рубио в Нью-Йорке высокие

«В процессе обсуждения. Я думаю, шансы высокие», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Лаврова главой делегации РФ на 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС не отвергла возможность встречи Лаврова и Рубио.
Юбилейная сессия ГА ООН открылась 9 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 23 по 29 сентября.
