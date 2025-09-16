Ричмонд
Рябков: шансы на встречу Лаврова и Рубио в Нью-Йорке высокие

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсуждается, шансы ее проведения высокие. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«В процессе обсуждения. Я думаю, шансы высокие», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Лаврова главой делегации РФ на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС не отвергла возможность встречи Лаврова и Рубио.

Юбилейная сессия ГА ООН открылась 9 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 23 по 29 сентября.

