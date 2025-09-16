Ричмонд
Израильская армия за 20 минут нанесла несколько десятков ударов по Газе

Армия обороны Израиля в течение 20 минут нанесла 37 ударов по городу Газа.

Армия обороны Израиля в течение 20 минут нанесла 37 ударов по городу Газа. Об этом пишет израильский портал Ynet со ссылкой на палестинские СМИ.

Издание уточняет, что некоторые удары по городу наносились с вертолетов.

«Было совершено 37 ударов за 20 минут, некоторые — с боевых вертолетов», — говорится в сообщении портала.

Тем временем жители Газы говорят, что израильтяне задействовали начиненные взрывчаткой роботы в ряде районов города. Над Газой также кружат вертолеты Apache, которые ведут стрельбу.

Ранее сообщалось, что Израиль начал масштабное наступление на город Газа.

