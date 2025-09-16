В Госдуме подготовили первую версию законопроекта о социальном питании

Первую редакцию законопроекта о социальном питании подготовили в Госдуме. Об этом сообщила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
По её словам, рабочая группа при комитете разработала первый вариант документа. Речь идёт о питании, которое, во-первых, должно отвечать требованиям по составу продуктовой корзины — не только включать сбалансированные белки, жиры и углеводы, но и уделять внимание их качеству.
Во-вторых, со слов политика, питание должно быть полноценным, то есть предполагается отдельный блок вопросов по обеспечению и контролю качества. И, в-третьих, оно должно оставаться доступным.
Парламентарий уточнила, что законопроект ещё будет дорабатываться с привлечением экспертного сообщества.
«Однако необходимо подчеркнуть исключительную важность данной темы. Мы не можем допустить затягивания процесса, ведь здоровьесбережение начинается с правильного питания, а значит, от этого закона зависит здоровое будущее нашей страны», — заключила Буцкая.
Ранее сообщалось, что в российских магазинах могут появиться полки с бесплатными товарами. В Госдуме планируют рассмотреть законопроект о раздаче продуктов пенсионерам.