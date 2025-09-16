В Госдуме подготовили первую версию законопроекта о социальном питании

По её словам, рабочая группа при комитете разработала первый вариант документа. Речь идёт о питании, которое, во-первых, должно отвечать требованиям по составу продуктовой корзины — не только включать сбалансированные белки, жиры и углеводы, но и уделять внимание их качеству.