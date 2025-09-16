Госдеп США одобрил продажу Бельгии и Норвегии ракет и бомб на $681 млн

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщал, что страны альянса в сжатые сроки приобрели у США летальное и оборонное вооружение для Украины на сумму в два миллиарда долларов. При этом министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Вашингтон продаёт европейцам оружие для последующей передачи Киеву с десятипроцентной надбавкой к стоимости.