Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп США одобрил продажу Бельгии и Норвегии ракет и бомб на $681 млн

Государственный департамент США разрешил продажу Бельгии и Норвегии двух крупных партий оружия. Об этом сообщает Пентагон. Общая стоимость поставок составит 681 миллион долларов.

Источник: Life.ru

Американские власти объявили, что Бельгия получит разрешение на покупку ракет AIM-9X и сопутствующего оборудования на сумму около 568 миллионов долларов. Этот шаг укрепит оборонный потенциал страны и поддержит её стратегическую безопасность.

Норвегии также одобрили поставки. Она приобретёт 816 авиабомб GBU-39B Small Diameter Bomb на сумму примерно 113 миллионов долларов. В американском ведомстве отметили, что такие поставки способствуют развитию внешней политики США и помогают союзникам повысить боеспособность в условиях существующих и потенциальных угроз.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщал, что страны альянса в сжатые сроки приобрели у США летальное и оборонное вооружение для Украины на сумму в два миллиарда долларов. При этом министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Вашингтон продаёт европейцам оружие для последующей передачи Киеву с десятипроцентной надбавкой к стоимости.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше