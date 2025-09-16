Прокуратура ЕС конфисковала две тысячи контейнеров с электровелосипедами и обувью из Китая

По данным прокуратуры, в результате незаконного оборота китайских товаров бюджеты ЕС недополучили около 800 миллионов долларов в виде таможенных сборов и налогов на добавленную стоимость. Шести лицам уже предъявлены обвинения в причастности к данной преступной схеме.
«Европейская прокуратура конфисковала 2435 морских контейнеров в порту Пирея», — передаёт издание.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщал об ударе по судну, перевозившему наркотики из Венесуэлы. По словам республиканца, операцию провело Южное командование Пентагона с целью предотвращения попадания наркотиков на территорию США. В результате были уничтожены три члена наркокартеля.