Прокуратура ЕС конфисковала две тысячи контейнеров с электровелосипедами и обувью из Китая

Более двух тысяч контейнеров с товарами из Китая конфисковала прокуратура ЕС в Греции. Как сообщает издание Politico со ссылкой на ведомство, это стало крупнейшей операцией по конфискации в истории Евросоюза. В контейнерах находились электровелосипеды, текстильные изделия и обувь.

Источник: Life.ru

По данным прокуратуры, в результате незаконного оборота китайских товаров бюджеты ЕС недополучили около 800 миллионов долларов в виде таможенных сборов и налогов на добавленную стоимость. Шести лицам уже предъявлены обвинения в причастности к данной преступной схеме.

«Европейская прокуратура конфисковала 2435 морских контейнеров в порту Пирея», — передаёт издание.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщал об ударе по судну, перевозившему наркотики из Венесуэлы. По словам республиканца, операцию провело Южное командование Пентагона с целью предотвращения попадания наркотиков на территорию США. В результате были уничтожены три члена наркокартеля.

