Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израильская армия нанесла 37 ударов по сектору Газа за 20 минут

Израильские силы нанесли 37 ударов по сектору Газа всего за 20 минут. Об этом сообщает израильский портал Ynet, ссылаясь на палестинские источники.

Источник: Life.ru

«Было совершено 37 ударов за 20 минут, некоторые из них — с боевых вертолётов», — отмечает издание.

Жители Газы сообщают о том, что израильская армия в некоторых районах использовала роботов, начинённых взрывчатыми веществами. Над городом летают вертолёты Apache, которые периодически открывают огонь.

Напомним, что ранее Армия обороны Израиля начала наземное наступление в секторе Газа, стремясь установить полный контроль над палестинским анклавом. Израильские войска также атаковали цели, размещённые на юге Ливана. В результате атак ранения получили 12 мирных жителей, среди которых есть женщины и дети.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше