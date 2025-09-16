Израильская армия нанесла 37 ударов по сектору Газа за 20 минут

«Было совершено 37 ударов за 20 минут, некоторые из них — с боевых вертолётов», — отмечает издание.
Жители Газы сообщают о том, что израильская армия в некоторых районах использовала роботов, начинённых взрывчатыми веществами. Над городом летают вертолёты Apache, которые периодически открывают огонь.
Напомним, что ранее Армия обороны Израиля начала наземное наступление в секторе Газа, стремясь установить полный контроль над палестинским анклавом. Израильские войска также атаковали цели, размещённые на юге Ливана. В результате атак ранения получили 12 мирных жителей, среди которых есть женщины и дети.