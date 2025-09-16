Трамп не будет давить на Стармера, пишут СМИ

В четверг Питер Мандельсон был уволен с должности посла Великобритании в США из-за связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. На этом фоне Стармер подвергся критике из-за своего решения назначить Мандельсона послом.
«Трамп, вероятно, проявит снисхождение к Киру с учетом внутреннего политического давления», — пишет издание.
Один из чиновников заявил газете, что поездка Трампа будет сосредоточена на торжественных мероприятиях, в том числе на осмотре войск, банкете и посещении Виндзорского замка.
В то же время источник заявил изданию, что, хотя Трамп не планирует спорить со Стармером из-за разных позиций по тем или иным вопросам, эти планы могут измениться из-за непредсказуемости американского президента.
Трамп прибудет в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году.