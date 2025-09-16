Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не будет давить на Стармера, пишут СМИ

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается давить на премьер-министра Кира Стармера в ходе своего визита в Великобританию из-за сложного политического положения, в котором оказался британский премьер, сообщает газета Telegraph со ссылкой на двух американских чиновников, близких к Белому дому.

Источник: Reuters

В четверг Питер Мандельсон был уволен с должности посла Великобритании в США из-за связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. На этом фоне Стармер подвергся критике из-за своего решения назначить Мандельсона послом.

«Трамп, вероятно, проявит снисхождение к Киру с учетом внутреннего политического давления», — пишет издание.

Один из чиновников заявил газете, что поездка Трампа будет сосредоточена на торжественных мероприятиях, в том числе на осмотре войск, банкете и посещении Виндзорского замка.

В то же время источник заявил изданию, что, хотя Трамп не планирует спорить со Стармером из-за разных позиций по тем или иным вопросам, эти планы могут измениться из-за непредсказуемости американского президента.

Трамп прибудет в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше