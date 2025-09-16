Ричмонд
Рябков: Лавров и Рубио могут встретиться в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН

В МИД РФ заявили, что возможность встречи Лаврова и Рубио обсуждается.

Источник: Комсомольская правда

Глава российского МИД Сергей Лавров может встретиться с госсекретарём США Марко Рубио в Нью-Йорке во на полях Генассамблеи ООН. Возможность встречи находится в процессе обсуждения, информировал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«В процессе обсуждения. Я думаю, шансы высокие», — сказал Рябков ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, российскую делегацию для участия в работе 80-й сессии ГА ООН возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В нее также войдут замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сенатор Совфеда Григорий Карасин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Накануне о возможности встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях ГА ООН высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Юбилейная сессия ГА ООН открылась 9 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 23 по 29 сентября.

