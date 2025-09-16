Рябков: Лавров и Рубио могут встретиться в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров может встретиться с госсекретарём США Марко Рубио в Нью-Йорке во на полях Генассамблеи ООН. Возможность встречи находится в процессе обсуждения, информировал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.