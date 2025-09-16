Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару

«Он не будет наносить удары по Катару», — заверил президент США в Белом доме.
Ранее сообщалось, что израильская армия начала наступление на сектор Газа с целью установить полный контроль над этой территорией. Наземное наступление началось в понедельник. Глава американского Госдепа Марко Рубио сообщил премьер-министру Израиля, что Вашингтон поддерживает операцию ЦАХАЛ в Газе, но рассчитывает на её быстрое завершение.
