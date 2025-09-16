Ричмонд
Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по Катару

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по территории Катара. Об этом республиканец сообщил в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов. Американский лидер подчеркнул, что Доха является важным союзником Вашингтона.

Источник: Life.ru

«Он не будет наносить удары по Катару», — заверил президент США в Белом доме.

Ранее сообщалось, что израильская армия начала наступление на сектор Газа с целью установить полный контроль над этой территорией. Наземное наступление началось в понедельник. Глава американского Госдепа Марко Рубио сообщил премьер-министру Израиля, что Вашингтон поддерживает операцию ЦАХАЛ в Газе, но рассчитывает на её быстрое завершение.

