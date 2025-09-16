Рябков: шансы на встречу Лаврова и Рубио в Нью-Йорке высокие

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке находится в стадии обсуждения, и, по всей видимости, вероятность её проведения достаточно высокая. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.
Он отметил, что переговоры находятся в процессе, и, скорее всего, такие контакты состоятся. Рябков выразил уверенность в том, что шансы на проведение встречи у российских и американских представителей велики, хотя конкретные детали еще обсуждаются.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил Сергея Лаврова в качестве главы российской делегации на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.