Суд Подмосковья арестовал бизнесмена Амирханяна по делу об убийстве Кивы

Бизнесмен Араик Амирханян арестован по делу об убийстве экс-депутата украинской Верховной рады Ильи Кивы. Такое решение принял суд Московской области.
«Суд в Московской области избрал Амирханяну меру пресечения в виде заключения под стажу в рамках дела об убийстве Кивы», — пишет РИА Новости.
В публикации уточняется, что Аминханян уже осуждён на шесть лет лишения свободы за дачу взятки судебному приставу.
Как ранее сообщал сайт KP.RU, тело 46-летнего Кивы нашли 6 сентября 2023 года в парке элитного отеля в Одинцовском городском округе. Он был убит выстрелом в голову.
Накануне сообщалось, что правоохранительные органы получили доказательства причастности Аминханяна к убийству Кивы. В частности, бизнесмен стал наводчиком — передал заказчикам убийства информацию о месте проживания Кивы в Подмосковье.
