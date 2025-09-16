Ричмонд
Суд Подмосковья арестовал бизнесмена Амирханяна по делу об убийстве Кивы

Отбывающий наказание за взятку бизнесмен арестован по делу об убийстве Кивы.

Источник: Комсомольская правда

Бизнесмен Араик Амирханян арестован по делу об убийстве экс-депутата украинской Верховной рады Ильи Кивы. Такое решение принял суд Московской области.

«Суд в Московской области избрал Амирханяну меру пресечения в виде заключения под стажу в рамках дела об убийстве Кивы», — пишет РИА Новости.

В публикации уточняется, что Аминханян уже осуждён на шесть лет лишения свободы за дачу взятки судебному приставу.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, тело 46-летнего Кивы нашли 6 сентября 2023 года в парке элитного отеля в Одинцовском городском округе. Он был убит выстрелом в голову.

Накануне сообщалось, что правоохранительные органы получили доказательства причастности Аминханяна к убийству Кивы. В частности, бизнесмен стал наводчиком — передал заказчикам убийства информацию о месте проживания Кивы в Подмосковье.

Подробнее о том, кто такой Илья Кива, застреленный под Москвой в 2023 году, читайте здесь на KP.RU.