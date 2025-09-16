Прибывшие на учения «Запад-2025» войска иностранного государства напугали страны Европы

Участие индийских военных в российско-белорусских учениях «Запад-2025» напугало страны Европы. Также это вызвало острую критику на Западе, пишет британская газета The Times.
Власти Индии направили на учения в Белоруссию 65 своих солдат. По мнению западных аналитиков, это стало «переходом красной линии», так как в Европе считают, что Нью-Дели не должен усиливать военное сотрудничество с Москвой.
В то же время Минобороны Индии заявило, что целью участия их военных является укрепление оборонного взаимодействия и доверия с Россией. Кроме того, военные отправились с целью обмена опытом в рамках совместных тактических учений.
Напомним, учения «Запад-2025» в этом году проходят на территории Белоруссии в период с 12 по 16 сентября.
Ранее сообщалось, что в рамках «Запада-2025» на Балтфлоте прошли учения по отражению атак безэкипажных катеров.
