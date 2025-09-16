Ричмонд
Трамп допустил возможность признать движение антифашистов террористами

В данном вопросе в первую очередь Трамп рассчитывал бы услышать мнение министра юстиции.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп упомянул о своей возможной инициативе признать движение антифашистского сопротивления «Антифа» террористической организацией. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

«Я бы сделал это, если бы получил одобрение со стороны присутствующих здесь», — отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что в ходе обсуждения этого вопроса он особенно хотел бы услышать мнение министра юстиции — генерального прокурора Пэм Бонди, поскольку именно она играет ключевую роль в принятии подобных решений и формировании официальной позиции правительства по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает вероятность прекращения программы Министерства внутренней безопасности, направленной на борьбу с терроризмом.

