Трамп допустил возможность признать движение антифашистов террористами

Президент США Дональд Трамп упомянул о своей возможной инициативе признать движение антифашистского сопротивления «Антифа» террористической организацией. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.
«Я бы сделал это, если бы получил одобрение со стороны присутствующих здесь», — отметил Трамп.
Он также подчеркнул, что в ходе обсуждения этого вопроса он особенно хотел бы услышать мнение министра юстиции — генерального прокурора Пэм Бонди, поскольку именно она играет ключевую роль в принятии подобных решений и формировании официальной позиции правительства по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает вероятность прекращения программы Министерства внутренней безопасности, направленной на борьбу с терроризмом.