Трамп допустил возможность признать движение антифашистов террористами

Он также подчеркнул, что в ходе обсуждения этого вопроса он особенно хотел бы услышать мнение министра юстиции — генерального прокурора Пэм Бонди, поскольку именно она играет ключевую роль в принятии подобных решений и формировании официальной позиции правительства по данному вопросу.