Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили скорректировать расчет пенсий для учета личного трудового вклада

Депутат Гаврилов напомнил, что нынешняя система пенсий унаследована из советского периода.

Источник: Комсомольская правда

Председатель комитета Госдумы по собственности и член Национального финансового совета Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил скорректировать формулу расчёта пенсий: предусмотреть надбавку за длительный стаж, ввести коэффициенты для социальных профессий — прежде всего врачей и педагогов — и вернуть специальные доплаты за квалификацию и звания. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Гаврилов напомнил, что нынешняя система унаследована из советского периода, но её переход к рыночным условиям прошёл неполноценно. Он подчеркнул, что принцип солидарности сохранился, хотя методы расчётов изменились.

Депутат добавил, что раньше пенсия была частью заработка с фиксированными пределами, например, 55% зарплаты и доплаты за стаж. Позже ввели усредняющие показатели. Это сделали, чтобы сбалансировать бюджет и обязательства государства. Однако такие изменения создали разрыв между ожиданиями граждан и возможностями бюджета.

Ранее россиянам рассказали способ получения пенсии в 100 тысяч рублей. Со слов депутата Анатолия Никитина, для таких выплат нужно зарабатывать 230 тысяч в месяц.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2024 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2024 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше