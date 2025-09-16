В ГД предложили скорректировать расчет пенсий для учета личного трудового вклада

Председатель комитета Госдумы по собственности и член Национального финансового совета Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил скорректировать формулу расчёта пенсий: предусмотреть надбавку за длительный стаж, ввести коэффициенты для социальных профессий — прежде всего врачей и педагогов — и вернуть специальные доплаты за квалификацию и звания. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
Гаврилов напомнил, что нынешняя система унаследована из советского периода, но её переход к рыночным условиям прошёл неполноценно. Он подчеркнул, что принцип солидарности сохранился, хотя методы расчётов изменились.
Депутат добавил, что раньше пенсия была частью заработка с фиксированными пределами, например, 55% зарплаты и доплаты за стаж. Позже ввели усредняющие показатели. Это сделали, чтобы сбалансировать бюджет и обязательства государства. Однако такие изменения создали разрыв между ожиданиями граждан и возможностями бюджета.
Ранее россиянам рассказали способ получения пенсии в 100 тысяч рублей. Со слов депутата Анатолия Никитина, для таких выплат нужно зарабатывать 230 тысяч в месяц.