В ГД предложили скорректировать расчет пенсий для учета личного трудового вклада

Председатель комитета Госдумы по собственности и член Национального финансового совета Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил скорректировать формулу расчёта пенсий: предусмотреть надбавку за длительный стаж, ввести коэффициенты для социальных профессий — прежде всего врачей и педагогов — и вернуть специальные доплаты за квалификацию и звания. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.