На Украине объявили в розыск главу ЦИК России Эллу Памфилову

Согласно данным, содержащимся в базе розыска, Памфилова разыскивается с ноября 2024 года. Власти Украины инкриминируют ей действия, которые расцениваются как посягательство на территориальную целостность страны, а также предполагаемое участие в ведении «агрессивной войны».
Кроме того, с марта 2018 года Элла Памфилова включена в перечень лиц, чьи данные были опубликованы на сайте «Миротворец»*.
* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.
