На Украине объявили в розыск главу ЦИК России Эллу Памфилову

Служба безопасности Украины объявила в розыск руководителя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллу Памфилову. Об этом говорится в материалах органов украинской власти.

Источник: Life.ru

Согласно данным, содержащимся в базе розыска, Памфилова разыскивается с ноября 2024 года. Власти Украины инкриминируют ей действия, которые расцениваются как посягательство на территориальную целостность страны, а также предполагаемое участие в ведении «агрессивной войны».

Кроме того, с марта 2018 года Элла Памфилова включена в перечень лиц, чьи данные были опубликованы на сайте «Миротворец»*.

Недавно стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) уже три года разыскивает депутата Госдумы и бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева. Ему заочно предъявили обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины», которое привело к тяжёлым последствиям.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше