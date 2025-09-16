Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Times: Индия «перешла красные линии», отправив военнослужащих в Белоруссию

Участие индийских военных в российско-белорусских учениях «Запад-2025» вызвало критику на Западе. Об этом сообщило издание The Times.

Участие индийских военных в российско-белорусских учениях «Запад-2025» вызвало критику на Западе. Об этом сообщило издание The Times.

Индия направила на маневры 65 военнослужащих, включая бойцов Кумаонского полка. По мнению западных аналитиков, это стало «переходом красной линии» в связи с усилением военного сотрудничества с Россией в период напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.

В учениях принимают участие почти 30 тысяч российских и белорусских военных, отрабатывающих пуски баллистических ракет и имитирующих авиационные удары. Контингент из Индии разместили на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Минобороны Индии сообщило, что целью участия военнослужащих является укрепление оборонного взаимодействия и доверия с РФ, а также обмен опытом в рамках совместных тактических учений.

Аналитик Ульрих Шпек из ФРГ заявил о «переходе красной черты» Индией. Финский эксперт Сари Архо Хаврен назвала участие «излишним и крайне неудачным». Консультант из США Дэвид Меркель отметил, что решение Нью-Дели демонстрирует растущую зависимость премьер-министра Нарендры Моди от России, сказано в статье.

Противолодочная авиация Северного флота отработала поиск и уничтожение атомной подводной лодки условного противника в Баренцевом море в ходе учений «Запад-2025». Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше